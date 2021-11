Sprung in die Zukunft

Trading Idea

Ich möchte hier die Idee von Leaps in Zukunfttrends umsetzen.

Die Performance in den jeweiligen Gebieten ist i.d.R. sehr gut. Dies möchte ich mit Leaps potenzieren um so eine höhere Rendite zu bekommen.



Wichtig: Dadurch entsteht ein deutlich höheres Risiko! show more

This content is not available in the current language.