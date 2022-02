Long-Short-Impuls

Trading Idea

Die Idee ist in die Impulse im Aktienmarkt zu investieren, dabei ist es egal ob die Märkte steigen oder fallen.



Wir sehen einen starken Impuls in der Aktie, wir wählen ein Optionsschein oder Knock Out mit maximaler Gewinnchance, nehmen den Impuls dort mit, wo er am stärksten ist, und verkaufen die Position dann wieder.

Damit versuchen wirr immer nur dort zu investiert, wo die Impulse am mächtigsten sind.



Da sich nicht immer Impulse am Markt ergeben, können auch einzelne Aktien oder auf ETF´s längerfristig gehalten werden, und deren Trend mit einem Optionsschein begleitet werden.



Unsere Impulse suchen wir Global, wobei Europa und die USA den Anlageschwerpunkt bilden.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie eine fundamentale Analyse der Branchen und Unternehmen, sollen die Grundlage für die Anlageentscheidungen bilden. Der letztendliche Zeitpunkt zum Kauf und Verkauf(unser Impuls)der verwendeten Instrumente soll durch technische Analyse (z.B. Chartanalyse) herausgefunden werden. show more

