Rational GARP

Dieses Aktien-Portfolio investiert, aufbauend auf einem zweistufigen Evaluierungsprozess, in langfristig erfolgreiche Wachstumswerte. Um Unternehmen möglichst rational auf deren Qualität zu bewerten, werden Fundamentaldaten sowie Einschätzungen zu Geschäftsmodell und Markenstärke erhoben. Qualifiziert sich ein Unternehmen für die weitere Analyse, wird im zweiten Schritt der "faire Wert" des Unternehmens anhand von vier Wertberechnungsmodellen ermittelt. Die Sicherheitsmarge vor der finalen Investmententscheidung entspricht 20-30%, je nach Vorhersagbarkeit der zukünftigen Ergebnisse.



Dieses Aktienportfolio ist long-only und hat keinen länderspezifischer Fokus. Es umfasst maximal 25 Positionen. Voraussetzung für eine Investition in ein Unternehmen ist der Zugang zu relevanten und aussagekräftigen Fundamentaldaten. Investiert wird sowohl in unterbewertete Standardwerte, als auch in spekulativere Nebenwerte, die das Potential haben, ihre Märkte mittel- bis langfristig zu verändern oder neue Märkte zu schaffen.



Finales Entscheidungskriterium für eine Investition in ein Unternehmen ist dessen "fairer Wert". Es wird davon ausgegangen, dass Aktienpreise von Unternehmen um diesen Wert schwanken. Bei schlechten Marktphasen soll gezielt antizyklisch nachgekauft werden.



Der Anlagehorizont beträgt 3-5 Jahre und soll sich von kurzfristigen Hype-Themen distanzieren. Die Investitionsquote liegt, je nach allgemeiner Börsenlage, i.d.R. zwischen ca. 50% und 100%. Insbesondere in der Aufbauphase oder in besonderen Marktsituationen kann auch ein grösserer Cashbestand gehalten werden. show more

