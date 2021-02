Strong Growth USA

Trading Idea

Das Wikifolio enthält mittel- bis langfristige Positionen in Aktien. Idee ist es, nach in den USA ansässigen Unternehmen zu screenen, die starke Wachstumsraten -- insbesondere bei den Earnings per Share -- aufweisen. Es können auch Aktien international gehandelt werden.



Charttechnisch sollen die gehandelten Aktien ein möglichst gutes Bild aufweisen, welches die steigenden EPS Zahlen des Unternehmens stützt. Idealerweise werden die Aktien am Allzeithoch gehandelt und befinden sich in einem technischen Retracement. Handelssignale entstehen prozyklisch und der Markttechnik folgend.



Beim Kauf werden Aktien präferiert, die in einer Preisspanne von 20 bis 150€ gehandelt werden. Jede Position soll nicht viel mehr als 5% des Gesamtkapitals allozieren. Eine einzige Position soll nicht mehr als 1% des Gesamtkapitals riskieren (idealerweise zwischen 0,5 bis 1%). show more

