Weltweite Innovationsmodelle

Trading Idea

Der Grundansatz der Aktienselektion beseht auf einer fundamentalen Analysen von Unternehmens- und Markt-/Branchendaten. Ziel ist es hierbei diejenigen Unternehmen auszuwählen, die für die Zukunft ein besonders hohes und nachhaltiges Unternehmenswachstum versprechen. Gleichzeitig sollten sich diese Unternehmen in zukunftsträchtigen, wachsenden Branchen-/Märkten positioniert haben. Neben bekannten "Blue-Chips" werden hierbei bewusst auch insbesondere Mid- und Small-Cap Werte mit in die Auswahl einbezogen. Die Aktienauswahl basiert auf weltweiter Ebene und umfasst damit sowohl Developed- als auch Emerging-Markets.



Die Investitionsquotensteuerung/das Allokationsmodell des Portfolios orientiert sich neben den persönlichen Einschätzung der Portfolio-Manager insbesondere an dem Gebert-Indikator, welcher wiederum auf vier Teil-Indikatoren basiert: Leitzins, Kalendermonat, Euro-Dollar-Wechselkurs und Inflationsentwicklung.



Insgesamt wird mit dem Portfolio eine stark chancenorientierte, langfristige Strategie verfolgt. Vor diesem Hintergrund sind vice versa kurz- bis mittefristig hohe Schwankungsbandbreiten zu erwarten. Der Anlagehorizont von Investoren sollte daher mindestens 3-5 Jahre umfassen. show more

