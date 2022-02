Zug-Hersteller

Trading Idea

Ich mag Züge



Ich mag Firmen die Züge bauen



Ich kaufe Firmen die Züge bauen



Viele Firmen sind Mischkonzerne aber trotzdem mit enthalten



Ebenfalls ist die Central Japan Railway enthalten da sie 50.01% an Nippon Sharyo hält was hier nicht einfach zu handeln ist.



Das ist eigentlich alles natürlich gibt es keiene Garantien für Gewinne und so und der Anlagehorizon ist Langfristig



-Ferdi

