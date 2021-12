USA Volatility Performance

Trading Idea

Die Handelsidee zieht einen Vorteil aus Volatilitäts-Schwankungen des S&P500-Index.



Die Volatilität in den Märkten unterliegt stetigen Änderungen, die bei strategisch vorteilhaftem Tradingansatz dazu genutzt werden können, eine ausserordentliche Performance der Gewinne herbei zu führen.



Dieses Wikifolio profitiert im Grunde von den Rollverlusten der VIX-Futures.

Mittels ETFs, ETNs und Futures auf den Volatilitäts-Index (VIX) des S&P500 strebe ich mit entsprechenden Positionen nach Abschöpfung dieser Differenzen und führe sie einer Gewinnmaximierung in diesem Wikifolio zu.



Meine Tradingentscheidungen beruhen auf der Beobachtung der Terminstrukturkurve der VIX-Futures, die sehr sensibel auf Marktveränderungen reagiert. An ihr ist abzulesen, wie sich das PUT-CALL Verhältnis von Optionen auf den S&P500-Index entwickelt.



Tradingentscheidungen werden nur einmal am Tag zu Handelsschluss im US-Markt vorgenommen. Die Haltedauer einzelner Papiere richtet sich nach den Trendveränderungen im Markt und wird zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten liegen.



show more

This content is not available in the current language.