Mix and Match Safety vs Risk

Trading Idea

In diesem Wikifolio sollen aufgrund charttechnischer Analysen optimale Einstiegspunkte für Atkienkäufe getätigt werden.

Hierbei handeln es sich um Trendfolge sowie Trendwendeindikatoren. Je nach Marktsituation werden die Käufe über ETFs, Aktien oder Hebelprodukte umgesetzt, sodass Wikifoliobesitzer bestmöglich an der aktuellen Marktsituation partizipieren.

Durch eine breite Diversifikation der Marktsegmente soll eine überdurchschnittliche Performance erreicht werden.



Für Aktieninvestments sollen die Einstiegspunkte mit der Zeit möglichst transparent dargelegt werden. Mit fallenden Marktkonditionen wird das Kapital des Depots erhöht. Hierbei spielt besonders die Saisonalität der Aktienindizes eine tragende Rolle.

Dabei soll in schwächeren Marktphasen die Performance des Depots mit einer Index-Trading Strategie möglichst optimiert und dadurch eine gleichbleibende Performance erreicht werden.



Für eine breite Strategie soll zudem in weltweite Aktien/Rohstoffe/Indizes investiert werden. Die Haltedauer der Produkte beträgt in der Regel zwischen 1 Tag-8 Wochen. Die Handelsstrategie erfolgt anhand von der Gewinnmitnahmestrategie. Es gibt feste Ein/-Ausstiegspunkte zu der Teilverkäufe getätigt werden, um das Risiko runter zu fahren. show more

