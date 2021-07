Trading Idea

Wie der Name "myBestof" schon vermuten lässt, habe ich in diesem Wikifolio die m.E. jeweils besten Aktientitel meiner anderen Wikifolios zu einem Wikifolio, meinem persönlichen Best of zusammengefasst.

Es enthält Aktien aus den Bereichen Gesundheit, Umwelt, Internet- und Finanzdienste und hat zudem 3 Aktien, die zudem eine überdurchschnittlich hohe Dividende zahlen, also Alles in Allem ein Mix, der m.E. recht erfolgreich werden könnte...

Ähnlich wie es auch im Dax gehandhabt wird, können hier jährlich die beiden jeweils schwächsten Aktien gegen 2 andere ausgetauscht werden, also quasi wie beim Auf- und Absteigen in der Fußball Bundesliga...

Damit sind also die beiden Aktien gemeint, die die meisten Verluste bzw. die wenigsten Kursgewinne eingefahren haben...

Bei der prozentualen Aufteilung sollen alle verschiedenen Positionen etwa gleich groß sein... show more

