Technoking

Trading Idea

Es sollen in diesem wikifolio Unternehmen mit einem hohen Anteil an moderner Technologie gehalten werden. Ich erwarte, dass die Auswirkungen der vorherrschenden Disruptionen und zunehmender Digitalisierung die im wikifolio enthaltenden Unternehmen bestärken sollte.

Der asiatische Markt ist für moderne Technologien ein wichtiger Markt, daher soll dieser in diesem wikifolio nicht vernachlässigt werden. Meiner Einschätzung nach werden dort viele der zukünftigen Internet Giganten entstehen.



Die Werte im wikifolio sollen grundsätzlich durch fundamentale Analysen ausgewählt werden. Hier sollen insbesondere qualitative und quantitative Auswertungen der Unternehmensdaten vorgenommen werden.

Die Entwicklung der im Portfolio enthaltenden Unternehmen wird von mir laufend geprüft.

Bei der Zusammenstellung der Portfoliostruktur soll überwiegend auf Wachstum und Marktanteile geachtet werden. Die Diversifikation soll in diesem wikifolio gezielt vernachlässigt werden, da viele der führenden Technologieaktien ähnliche Charakteristiken aufweisen. Eine starke positive Wachstumsperspektive für die Zukunft soll mit zu den wichtigsten Auswahlkriterien der Aktien gehören.



Das Anlagespektrum in diesem wikifolio wird auf Aktien beschränkt.

Die Aktien sollen grundsätzlich aus den USA, Europa, und Asien stammen. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen kann variieren und ist in diesem wikifolio nicht auf Unternehmen einer bestimmten Größe beschränkt.

Die Haltedauer bei diesen Unternehmen soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.

Bei Technologieunternehmen kann allerdings durch neue Innovationen und Disruptionen teilweise ein schnelles Handeln erforderlich sein, daher wird sich das Reagieren auf diese Ereignisse vorbehalten. show more

This content is not available in the current language.