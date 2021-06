INVEST in OPPORTUNities

Trading Idea

Das wikifolio soll opportunistisch und damit offensiv und mit höherem Risiko in aktuelle Trends, Wertpapiere mit aktuellen Nachrichten oder Community Aktien investieren.



Die Mischung soll dabei aus Wertpapieren mit mittel- und langfristigen Zielen bzw. Erwartungen und einem regen Handel mit aktuellen, teilweise auch volatilen Wertpapieren bestehen.



Als Anlageuniversium sind Aktien, ETFs, Fonds, Anlagezertifikate und in Ausnahmefällen auch Hebelprodukte. Hinsichtlich der Geografie der in zu investierende Werte soll dies weltweit möglich sein.

