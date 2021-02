China Disruption - Consumers

Trading Idea

Das Portfolio besteht vorwiegend aus Aktien von chinesischen Unternehmen. Diese sollten in China etabliert sein und mit Ihren Produkten und Dienstleistungen unter anderem in den europäischen und amerikanischen Markt eintreten oder bereits dort vertreten sein. Das Portfolio zielt darauf ab, dass die vorwiegend chinesischen Unternehmen Marktanteile von etablierten Unternehmen erobern können.



Es werden nur Aktien gehandelt. Die Anlagedauer ist nicht festgelegt, sondern orientiert sich an der kurz- und mittelfristigen Performance der Unternehmen. show more

