Marktphasendauer

Trading Idea

In diesem Dachwikifolio sollen wikifolio-Zertifikate gehandelt werden, die meiner Analyse nach mindestens seit einem halben Jahr im Wert kontinuierlich steigen und einen maximalen Verlust nicht größer als ca. 65% haben. Weitere Kennzahlen, die beachtet werden sollen sind Performance seit 6 Monaten und investiertes Kapital. Es soll darauf geachtet werden, wie die Trader des jeweiligen Referenzwikifolios handeln. Einige Trader handeln sehr gut in einer bestimmten Marktphase. Wenn diese Marktphase, meiner Meinung nach, noch andauert, dann sollen die entsprechenden wikifolio-Zertifikate in mein Dachwikifolio aufgenommen werden. Anlagehorizont soll lang- bis kurzfristig ausfallen.

Master data Symbol WF00DADEMA Date created 08/28/2023 Index level -