Growth and Turnaround Invest

Trading Idea

In diesem Musterdepot werden Werte verwaltet, die (meiner Meinung nach) ein überdurchschnittliches Wachstum in den nächsten Jahren aufweisen werden. Im Fokus stehen dabei Unternehmen aus aller Welt, die sich stark im Bereich von Zukunftstechnologien positioniert haben oder deren Produktportfolios auf zukünftige Megatrends ausgerichtet sind. Außerdem versuche ich Unternehmen zu identifizieren, die sich in einer Umstrukturierung befinden oder durch bestimmte Umweltfaktoren als Turnaround Kandidaten gelten könnten. Alle Werte dieses Wikifolios wurden anhand von News, einem Wettbewerbs- und Branchenvergleich und der fundamentalen und technischen Analyse bewertet (soweit möglich). Zur Absicherung des Portfolios findet der Einsatz von Derivaten und eine trendorientierte Steuerung der Investitionsquoten statt. show more

