High Growth Global - HGG

Das "High Growth Global-Wikifolio" sollte sich nach Meinung des Traders aus überdurchschnittlich wachstumsstarken Unternehmen aus der ganzen Welt zusammensetzen.



Hauptkriterien für die Aufnahme in das HGG-Wikifolio sind sowohl überdurchschnittliche Wachstumsraten, eine solide Eigenkapitalausstattung, als auch zukunftsweisende und skalierbare Geschäftsmodelle der Unternehmen, die in der Lage sind langfristig einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren.



Grundlage für die Aufnahme von Wertpapieren in das Wikifolio sind fundamentale Bilanzkennzahlen. Gewinne müssen jedoch nicht ausgewiesen werden. Mit der Ausnahme von Hebelprodukten könnte das Anlageuniversum vollumfänglich bedient werden. Die Haltedauer ist grundsätzlich lang (10+ Jahre) ausgerichtet. Nichtsdestotrotz könnte es situativ zu (Teil-) Verkäufen kommen. show more

