Only long nach Thaler

Trading Idea

Ich werde hier eine Portfolio Theorie von Debondt Thaler 1985 mit der von Jegaldesh Tidment zusammenführen. In Debondt Thaler heißt es, dass Loser im Zeitraum von 3-5 Jahren deutlich mehr Rendite machen als die Gewinner. Dies wird hier durch die Tourismus und die Luft und Seefahrt Branchen abgedeckt.

Um die Short Term Winner die in den ersten 1-2 Jahren bessere Rendite Zeigen abzubilden werden hier Wasserstoff und Grüne Energie als Sektoren gewählt. Auch ein Teil wird hier mit Tech Aktien abgebildet.



Die Portfoliostruktur wird wie folgt sein:



Loser 60%+

Winner 1-Loser.

Hier ein Beispiel Portfolio:

Loser 60%:

Airbus 10%

TUI 5%

Shell 10%

AA 5%

Unilever 10%

Norwegian Cruise 10 %

Marriot 5%

Fraport 5%



Winner 40%:

Walt Disney 10%

Paypal 10%

Plug Power 5%

Meridian 5%

First Solar 5%

Apple 5 %



