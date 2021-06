A long way to the top

Trading Idea

In diesem wikifolio soll in Aktien und Hebelprodukte investiert werden.



Die Entscheidungsfindung soll in der Regel aufgrund von fundamentalen Daten und vor allem der aktuellen Nachrichtenlage und dem Potenzial durchgeführt werden. Regionalanalyse sowie qualitative und quantitative Unternehmensanalyse sollen mit in die Bewertung einfließen. Gewinne sollen grundsätzlich bis zur Änderung der Vorgaben laufen gelassen werden, Verluste sollen konsequent begrenzt werden.



Die Haltedauer soll grundsätzlich kurz sein. show more

