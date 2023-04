RBI Multi Asset Strategy

Trading Idea

Ich wähle die meiner Meinung nach Top-Wikifolios aus verschiedenen Assetklassen aus, um eine breite Diversifikation und attraktive Renditen zu gewährleisten. Durch die Kombination von Wikifolios aus verschiedenen Branchen, Regionen und Anlagestilen biete ich meiner Meinung nach eine breite Risikostreuung, die das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber Volatilität und Marktschwankungen machen soll. Mein Ziel ist es, ein optimales Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erreichen, indem ich nur die besten Wikifolios auswähle. Investoren können meiner Meinung nach in meinem Dachwikifolio eine breite Palette von Assetklassen finden, darunter Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Währungen. Dies soll Anlegern erlauben, ihr Portfolio breiter aufzustellen und ihr Risiko weiter zu reduzieren. Zusätzlich wähle ich Wikifolios aus, die sich meiner Meinung nach durch eine hohe Performance und ein starkes Risikomanagement auszeichnen. Durch meine professionelle Auswahl und ständige Überwachung der Wikifolios, die in meinem Dachwikifolio enthalten sind, können Investoren meiner Meinung nach von einer stabilen und langfristigen Rendite profitieren. Meine Strategie ist darauf ausgerichtet, das Anlageerlebnis für Anleger zu vereinfachen, indem ich die meiner Meinung nach besten Wikifolios auswähle und eine breite Diversifikation gewährleiste. Das Dachwikifolio wird von mir jährlich überprüft und angepasst. Es sollen immer nur die meiner Meinung nach besten 15 Wikifolios nach Rangliste im Portfolio vertreten sein. Der Anlagezeitraum ist meiner Meinung nach mittel- bis langfristig gewählt. Die einzelnen Wikifolios sollen in meinem Dachwikifolio gleichgewichtet werden, um somit keine Übergewichtung einzelner Wikifolios zu haben.

Date created 04/06/2023