Schlechte Nachrichten Strategie

Trading Idea

In diesem wikifolio wird der eigens entwickelte Trading Ansatz der sich als zuverlässig und nachhaltig herausgestellt hat nachgebildet.



Die Investition soll hauptsächlich in Hebelprodukten erfolgen. Das Anlageuniversum wurde nicht eingeschränkt, um alle möglichen Chancen nutzen zu können.



Hauptsächlich soll die technische Analyse angewendet werden. In der Regel sollen folgende Analysemethoden zum Einsatz kommen: Elliott-Wellen-Theorie, Gesamtmarktanalyse, Konstruktion/Darstellungsformen von Charts, Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Trendbestimmungsindikatoren, Trendwendeformationen, Grundkonzept des Trends und Trendbestätigungsformationen.



Die Haltezeit soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein.

