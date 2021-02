Schnurgerade

Trading Idea

Investiert wird in Einzelaktien ohne Länder- oder Sektorenbeschränkung. Wobei eine gewisse USA-Lastigkeit nicht zu vereiden sein wird.

Um sich für dieses Wikifolio zu qualifizieren, müssen Aktien eine möglichst schnurgeraden Chartverlauf über möglichst viele Jahre aufweisen. Die Volatilität sollte sich also in engen Grenzen halten.



Es könnte auch passieren, dass sich ETFs qualifizieren.



Die Performance sollte in den letzten Jahren bei mindestens 20% p.A. liegen.



Market-Timing spielt eine untergeordnete Rolle, wobei mit einfachen Mitteln der Charttechnik auf voraussichtlich günstige Einstiege geachtet wird.

Eine Abwägung auf Basis der RSL findet statt.



Liquidiert werden Aktien, wenn sie einen definierten Stopkurs unterschreiten. show more

