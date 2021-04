rapid growth Stocks

Trading Idea

Investieren in schnell wachsende Unternehmen weltweit mit Anlageschwerpunkt USA. Meist weisen solche Aktien ein starkes Momentum auf und bilden Zukunftsmärkte ab, sind nur bedingt mit herkömmlichen Fundamentalanalysen bewertbar, wie zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis.



Eine Balance von Chance (im Sinne von hoher Rendite durch starkes Wachstum) und Risiko (durch die breite Streuung und die max. Positionsgröße) zu erzielen.



Der Handelsschwerpunkt liegt auf gezielten "Einstiegskursen" bei Erreichen gewisser Kurslimits und "Teilgewinnmitnahmen" bei Erreichen gewisser Kursziele und die Erlöse werden in neue Aktien investiert. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass gezielte Teilgewinnmitnahmen das Risiko erheblich reduzieren und neue Aktien durch Teilerlösen die Gewinnchancen erhöhen.

Für diese Strategie werden meist sehr volatile Aktien bevorzugt.(Volatilität = Renditechance).

Zusammenfassend erfolgt die Aktienauswahl nach fundamentalen Fakten, nachvollziehbare Geschäftsentwicklung, stark wachsende Unternehmenszahlen wie Umsatz, Kunden etc. und der Einstieg und Teilverkäufe sind rein technisch orientiert.



Auf Hebelprodukte soll bewusst verzichtet werden. show more

