Anlageblog - ETPs-ETFs-Rohstoffe

Trading Idea

Handelsobjekte sind primär gehebelte ETPs.

Steht der Markt in einer Entscheidungsfindung und stehen liquide Mittel zur Verfügung, können nach der Analysemethode Rohstoff (ETC)- sowie branchenspezifische ETF-positionen eröffnet werden, bis attraktive Neueinstiege gegeben sind.

Für Einstiege sowie Ausstiege bei kommenden Handelsentscheidungen wird die technische Analyse in Form von Elliott-Wellen, Trendfolge- sowie Trendumkehrindikatoren genutzt.

Da mathematische Kursziele definiert werden, ist die Handelsstrategie losgelöst von zeitlichen Aspekten. Generell wird jedoch ein mittelfristiger Zyklushandel angestrebt. show more

