Diversified Top Stocks

Hallo liebes Wikifolio-Mitglied!



In diesem Wikifolio findest Du Aktien, von denen ich mir in Zukunft sehr viel verspreche. Dabei verfolge ich eine langfristige Investment-Strategie, die über einen langen Atem zur Entfaltung der Unternehmenschancen führen soll. Dabei bin ich der Ansicht, dass Kryptowährungen und Small Caps in jedem guten Portfolio vertreten sein müssen. Bei Letzteren halte ich diversifizierte Small Cap-ETFs für vorteilhaft, um individuelle Insolvenz-Risiken und mangelnde Liquiditäten zu umgehen.



Alle Angaben sind ohne Gewähr und vielen Dank für Dein Vertrauen in meine Investmentstrategie! show more

