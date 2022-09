Makrotrend Long Short

Trading Idea

Dieses wikifolio verfolgt das Ziel, von jeder Marktlage am Aktienmarkt zu profitieren. Über den Einsatz von long Aktienindex-ETFs, welche eine relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt aufweisen, wird versucht von den positiven, aufwärts gerichteten Marktphasen zu profitieren. Es wird angestrebt nur in den guten Marktphasen long investiert zu sein und in neutralen oder schwächeren Phasen unter- bzw. gar nicht investiert zu sein. Wenn der Markt in sehr schwache, abwärts gerichtete Phasen wechselt, wird über ein Volatilitäts-ETF oder ein anderes, geeignetes ETF beabsichtigt zu profitieren. Zur Entscheidungsfindung werden hauptsächlich fundamentale Daten verwendet, ferner wird mit technischer Analyse gearbeitet. Die unterschiedlichen Marktphasen werden durch ein eigens entwickeltes System ermittelt, welches auf makroökonomischen Daten aufbaut. In das fundamentale Analysesystem fließen Daten aus den Rentenmärkten, Volatilität, Rohstoffen und Währungen ein und geben dem wikifolio die Long- oder Shortsignale. Die Haltedauer der Positionen hängt von der Analyse ab und kann wenige Tage bis mehrere Wochen betragen. Es wird überwiegend in die großen US-Aktienindizes wie Nasdaq 100, SP500 oder Dow Jones investiert, solange diese eine gewisse Outperformance aufweisen. Sollten sich die Zeiten langfristig ändern, kann auch in andere Regionen, in Indizes investiert werden. Es wird nicht in Einzelwerte investiert, sondern nur in Index-ETFs, um eine möglichst große Streuung zu erzielen.

Master data Symbol WF06791282 Date created 08/21/2022 Index level - High watermark 100.0