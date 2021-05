Cardano Ethereum Polkadot

Trading Idea

In diesem wikifolio sollen sämtliche ETNs auf Altcoins wie Ethereum, Cardano, Binance Coin, Polkadot gehandelt werden. Weiterhin kann aber auch in Aktien aus dem Krypto- und Blockchain Bereich investiert werden. Bei entsprechender Marktlage kann auch in Bitcoin Short ETNs investiert werden.



Die Investitionen sollen vor allem nach charttechnischen Kriterien erfolgen.

Bei den Kryptowährungen soll als Basis für eine Investionsentscheidung aber auch die Sentimentanalyse dienen.



Der Anlagehorizont soll in der Regel kurz-bis mittelfristig sein. show more

