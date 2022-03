Fifty Fifty

Trading Idea

Es soll in der Regel ein Gleichgewicht von 50% Investitionen und 50% Cashposition angestrebt werden.

Fällt der Wert des Investments, soll nachgekauft werden, um das Gleichgewicht (Cash<->Investment) wieder herzustellen.

Steigt der Wert des Investments, soll verkauft werden, um das Gleichgewicht (Cash<->Investment) wieder herzustellen.



Ziel ist es, zusätzlich durch mittelfristigen Handel immer mehr des/der Assets zu akkumulieren.

Durch das angestrebte Gleichgewicht Handelsinstrument<>Cashposition soll langfristig entsprechend eine Anreicherung von Cash und Handelsinsturment erreicht werden.



Der Anlagehorizont is eher langfristig.

Es kann in beliebige Anlageklassen investiert werden. show more

