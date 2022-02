QualityPLUS Global

Trading Idea

Der Investmentansatz verfolgt eine wachstumsorientierte Core-Satellite Strategie. Dabei zielt der Auswahlprozess darauf ab in Quality-Aktien zu investieren. Diese bilden die Core Titel des Portfolios und zeigen aufgrund ihrer fundamentalen Qualität (hinsichtlich earnings quality, earnings consistency, profitability, financial structure etc.) eine hohe Beständigkeit, selbst in angespannten Marktsituationen, auf. Beigemischt werden wachstumsorientierte und zukunftsfähige Aktientitel (Satelite). Das Verhältnis zwischen Core- und Satelite-Aktien wird je nach Marktgeschehen und -Zyklus angepasst. Der Investmenthorizont ist langfristig angelegt. show more

