Mit dem Dachwikifolio GLOBAL RETURN STEADY GROWTH M2.2 wird beabsichtigt bei steigenden DAX40 Kursen in das wikifolio GERMAN40 SWING LONG zu investieren, welches ein oder mehrere CALL Open-End Turbo Optionsscheine oder LONG ETFs auf den deutschen DAX-Index, MDAX-Index oder deutsche/europäische Aktienfonds enthält. Bei fallenden DAX40 Kursen wird entsprechend beabsichtigt in das wikifolio GERMAN40 SWING SHORT zu investieren, welches ein oder mehrere PUT Open-End Turbo Optionsscheine oder SHORT ETFs auf den deutschen DAX-Index, MDAX-Index oder deutsche/europäische Aktienfonds enthält. Es wird beabsichtigt maximal einen Hebel von 2,2 zur Anwendung kommen zu lassen. Nach dem Verkauf des GERMAN40 SWING LONG wird beabsichtigt in wikifolios zu investieren, die über mehrere Jahre eine relativ gute Performance aufweisen können oder aber in wikifolios, die ETFs/Fonds enthalten, die wiederum entsprechend über mehrere Jahre eine relativ gute Performance aufweisen können. Die entsprechenden Kauf- und Verkaufssignale sollen ausschließlich automatisch durch mein selbst programmiertes, halbautomatisches Handelssystem "SWING TRADING SYSTEM" generiert werden und grundsätzlich durch technische Analyse zustande kommen, wobei insbesondere Liniencharts zur Anwendung kommen. Hierdurch sollen Emotionen und Einflüsse vermeintlich kursbewegender Nachrichten ausgeschlossen werden. Es sind die monatlichen Bewegungen des deutschen Leitindexes, die für Swing-Trades genutzt werden sollen. Typischerweise gibt es jährlich lediglich ca. zwei bis acht Trades. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurz- bis mittelfristig sein und Hebelprodukte können enthalten sein. show more

