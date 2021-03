Trading Idea

Ich möchte alle Chancen an allen Märkten nutzen. In der heutigen Zeit macht keinen Sinn langfristige Strategien zu entwickeln. Die Zeit ist unsicher. Was heute gilt ist morgen schon nicht mehr gültig. Da ich an einen Crash glaube werde ich zunächst Short Position aufbauen.

