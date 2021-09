TIME Invest

Trading Idea

High Potential Ideas 2.0

Es handelt sich um eine überarbeitete und angepasste Version meiner ersten Investiotionsidee. Die Grundidee ist ident, jedoch wurde noch "feinjustiert".



In diesem wikifolio sollen nicht mehr als 20 Aktienpositionen gleichzeitig gehalten werden.

Die Aktienauswahl orientiert sich an der fundamentalen Analyse.



In Regelfall sollten neue Positionen mit einer einheitlichen Gewichtung starten. Diesse soll bei zirka fünf Prozent liegen kann aber je nach Analyse bei einzelnen Positionen höher bzw. tiefer ausfallen.



Die Haltezeit der einzelnen Aktienpositionen sollen eine Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten und verfolgen somit einen kurzfristigen Ansatz.



















show more

This content is not available in the current language.