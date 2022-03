Momentum Growth Aktien USA

Trading Idea

Die Anlagestrategie beruht auf der regelbasierten und systematischen Auswahl von Momentum Wachstumsunternehmen der USA. In das Portfolio werden Aktien aufgenommen, wenn diese ein hohes Momentum und damit großes Kaufinteresse von institutionellen Investoren und zusätzlich qualitative Kriterien aufweisen.

Der regelbasierte Anlageprozess versucht die Gefühle in der Investitionsentscheidung zu minimieren.

Ein wöchentliches Aktienscreening aller USA Aktien (Marktkapitalisierung >500 Mio. USD) unterteilt diese in ein Schulnotensystem von potentiellen Kauf- und Verkaufskandidaten. Eine Note wird für das aktuelle Momentum und eine für die Qualität des Unternehmens vergeben. Am Ende ergeben 70% der Momentum und 30% der Qualitätsnote eine Gesamtnote. Kaufkandidaten kommen nur in Frage, wenn die beiden Teilnoten und die Gesamtnote eine 1 darlegt. Bestandspositionen werden solange gehalten wie die Qualitätsnote eine 1 und die Teilnote Momentum mindestens eine 2 haben. Qualitativ hochwertige Wachstumsaktien legen im Aufwärtstrend zwischendurch immer wieder Pausen ein, wodurch das Momentum sinkt. Kein voreiliges Verkaufen ermöglicht es am größten Teil des Aufwärtstrends investiert zu sein. Portfoliowerte welche anhand des Screenings in der Qualitätsnote auf eine 2 und/oder in der Momentum Note auf eine 3 rutschen werden verkauft. Darüber hinaus sollen Verluste auf maximal 20% des Buchkurses begrenzt werden.

Ausgezeichnete Wachstumsaktien, welche die Qualitätskriterien dieser Analagestrategie widerspiegeln, vereinen folgende Aspekte:

-> hohes Wachstum v. Umsatz & Gewinn & Nettogewinnmarge, hohe/r EK-Rentabilität und freier Cashflow, etc.



Das Portfolio konzentriert sich auf die besten Wachstumsaktien der USA, da es hier die größte Auswahl und die spannesten Unternehmen gibt. Solange es nach den dargelegten Kriterien genug aussichtsreiche Aktien gibt soll in diese voll investiert werden. Aktives Cashmanagement oder Diversifikation spielt daher eine untergeordnete Rolle. show more

