ML ACTIV HEDGE

Dieses wikifolio soll überwiegend in nationale und internationale Aktien sowie in ETFs in verschiedenen Bereichen investieren.



Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein, um flexibel reagieren zu können.



Die Auswahl der Werte soll teilweise aufgrund der Charttechnik und dem allgemeinen Marktumfeld erfolgen. Zur Entscheidungsfindung werden hauptsächlich Kerzencharts analysiert mit Hilfe von GDs, EMA, Bollinger Bänder, SlowStoch, RSI, Fibos, MACD, sowie Trentlinien und Unterstützungen.



Ziel soll der Werterhalt und ein moderates Wachstum sein. Verluste sollen so weit wie möglich durch aktives Führen des wikifolios oder das Setzen von Stop-Loss-Marken begrenzt werden. show more

