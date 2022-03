Trading Idea

In diesem Depot sollen Trades in an US-Börsen gelisteten Aktien erfolgen. Dabei sollen Charttechnik (Tageschart) sowie Fibonacci entscheidend sein. Es sollen nur Aktien gehandelt werden, deren Kurs über 10 $ notiert und das Average Volume der letzten 3 Monate soll mindestens 1 Mio betragen. Zur Verlustbegrenzung soll immer mit einem Stop-Loss unter dem letzten Tief gearbeitet werden. Die maximale Anzahl der Positionen soll 10 und die Positionsgröße 2% betragen.



Zusätzlich sollen Aktien gekauft werden, die i.d.R. nach Earnings um mindestens 20% eingebrochen sind. Hier soll die Positionsgröße i.d.R 15% betragen.



Um in Korrekturphasen von fallenden Kursen profitieren zu können, sollen Short-Trades im S&P 500 oder in einzelnen Aktien möglich sein. Dafür sollen Faktor-Zertifikate mit dem Faktor 2 eingesetzt werden.



Der Anlagehorizont ist kurzfristig.

show more

This content is not available in the current language.