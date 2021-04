Trendinvest Basis

Trading Idea

In diesem Depot wird in langfristige Trendaktien aus aller Welt investiert. Das Portfolio enthält dabei Positionen welche seit mehreren Jahrzehnten bestehende Aufwärtstrends besitzen zudem werden aber auch jüngere, dafür aber dynamischere Trends mit Zukunftspotential begleitet.

Es wird in verschiedene Branchen und Regionen der Welt investiert, um eine ideale Diversifikation und damit einhergehendes niedriges Risiko trotz überproportionaler Renditechancen zu erreichen.

Durch verschiedene Analysemethoden bin ich in der Lage, auf Änderungen in den Trends und Trendbrüche angemessen zu reagieren. show more

