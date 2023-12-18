TOPDEPOT - ANTIZYKLISCH
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Trading Idea
ANTIZYKLISCHES UND DIVERSIFIZIERTES INVESTMENT HAUPTSÄCHLICH IN AKTIEN. VORWIEGEND IN EUROPA UND AMERIKA. KAUFEN WENN ANDERE NOCH ZÖGERN. KAUFE WERTE DIE SCHON BESSERE TAGE GESEHEN HABEN, VON DENEN ICH ABER EINE KURZFRISTIGE BIS MITTELFRISTIGE KURSERHOLUNG ERWARTE. HALTEDAUER OFT NUR WENIGE TAGE ABER AUCH LÄNGERFRISTIG. ENTSCHEIDUNEN NACH MARKTSITUATION ABER AUCH NACH FUNDAMENTALEN UND TECHNISCHEN KRITERIEN DES EINZELWERTES:
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Master data
Symbol
WF0TOP2023
Date created
11/13/2023
Index level
-
High watermark
106.4