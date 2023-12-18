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TOPDEPOT - ANTIZYKLISCH

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Trading Idea

ANTIZYKLISCHES UND DIVERSIFIZIERTES INVESTMENT HAUPTSÄCHLICH IN AKTIEN. VORWIEGEND IN EUROPA UND AMERIKA. KAUFEN WENN ANDERE NOCH ZÖGERN. KAUFE WERTE DIE SCHON BESSERE TAGE GESEHEN HABEN, VON DENEN ICH ABER EINE KURZFRISTIGE BIS MITTELFRISTIGE KURSERHOLUNG ERWARTE. HALTEDAUER OFT NUR WENIGE TAGE ABER AUCH LÄNGERFRISTIG. ENTSCHEIDUNEN NACH MARKTSITUATION ABER AUCH NACH FUNDAMENTALEN UND TECHNISCHEN KRITERIEN DES EINZELWERTES:

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Master data

Symbol

WF0TOP2023

Date created

11/13/2023

Index level

-

High watermark

106.4

Investment Universe

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