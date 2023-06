Trading Idea

Das Dachwikifolio "Top 5 Plus3 Perf-Rankingfolio" zielt darauf ab, in die Top 5 der bestperformenden Wikifolios zu investieren, der Fokus liegt auf shortterm Performance. Hierbei bildet aber die langfristige Performance der jeweiligen Wikifolios das entscheidende Kriterium für die Aufnahme in das Portfolio, wobei eine Abwägung mit der kurzfristigen Performance stattfindet. Im Fokus des Portfolios stehen die Top 5 der bestperformenden Wikifolios. Sie bilden das zentrale Anlageuniversum, aus dem ich die zu handelnden Werte auswähle. Die Auswahl der Wikifolios basiert auf ihrer Performance. Die langfristige Performance wird dabei gegenüber der kurzfristigen Performance priorisiert. Jeden Monat erfolgt eine Überprüfung der Wikifolios und gegebenenfalls ein Austausch. Die durchschnittliche Haltefrist der Wikifolios im Portfolio wird durch den monatlichen Überprüfungs- und Austauschzyklus bestimmt. Um eine zusätzliche Sicherheitsstufe zu gewährleisten, existieren zwei zusätzliche Slots – die "Plus3". Hier kommen die nächsten zwei bestperformenden Wikifolios hinein. Diese haben jedoch erst im nächsten Zyklus die Möglichkeit, in die Top 10 aufgenommen zu werden. Die primäre Quelle für meine Entscheidungsfindung ist die Performance- und Risikoanalyse der Wikifolios. Dafür nutze ich die Daten und Analysetools, die von der Wikifolio-Plattform bereitgestellt werden.

Master data Symbol WF0TOP5PL3 Date created 06/27/2023 Index level -