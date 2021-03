runder Tisch - Emerging Markets

Trading Idea

In diesem „runde Tisch“ Wikifolio möchte ich die Handelsidee so aufbauen, dass Investments auf Emerging Markets umgesetzt werden. Hierzu wird eine Einteilung in vier Bereiche durchgeführt.

Bereich Nr. 1 soll 40% des Budgets bekommen und in ETFs investieren, die in Emerging Markets Aktien investieren.

Der Zweite Bereich wird in ETFs investiert, die sich auf speziellere Themen rund um eine Verbesserung der Allgemeinen Situationen konzentrieren. Dies soll etwa 30% des Portfolios entsprechen

Nr. drei Investiert in Strategische ETFs die als Sponsoren fungieren und durch Auszahlungen oder Teilverkäufen, die Anteile der ersten beiden Bereiche entsprechend ausbalancieren sollen. Der Anfängliche Anteil soll hier bei ca. 20% liegen.

Der Freie verwendbare Bereich Nummer 4 steht frei zur Verfügung. Diese 10% des Budgets werden für Nachkäufe oder einzelne Investitionen genutzt.



Anlagenhorizonte der Bereiche

1 – langfristig

2 - langfristig

3 - mittelfristig

4 – kurzfristig



Das Ziel ist es, die ersten zwei Bereiche möglichst auf den angegebenen Anteilen zu halten, sowie in Bereich eins möglichst nur Physisch replizierte ETFs zu nutzen, damit das Investierte Geld auch entsprechend an die Unternehmen weitergegeben wird.

Je nach Marktlage soll es möglich seien 100% Cash zu gehen

Ein Rebalancing erfolgt einmal im Monat, wobei das Hauptaugenmerk hier auf den ersten Beiden Bereichen Liegt. Zweimal im Jahr sollen dann alle Positionen einem review unterzogen werden, um ggf. auf andere ETFs umzusteigen oder neue hinzuzufügen. show more

