Rangliste und Invest Top20

Trading Idea

Dies ist ein Wikifolio welches 20 Top wikifolios enthalten soll.

Die Auswah geschieht auf basis des investierten Kapital und der Top-wikifolio-Ranglinste. Je Liste werden die Top 10 wikifolios ausgewählt. im normalfall werden also 5% des Cash wertes in ein wikifolio investiert. Sollten wikifolios in beiden listen vor kommen, werden 10% geordert.

Die Bewertung soll einmal im Monat erfolgen.

Um zu stark fallende Kurse zu vermeiden, wird immer ein Stop Loss gesetzt. show more

This content is not available in the current language.