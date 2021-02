McTRADING EURO ERTRAG

Trading Idea

Mit diesem Wikifolio sollen vorwiegend Hebelprodukte wie Optionsscheine und KO-Zertifikate in Währungen, Rohstoffen und DAX gehandelt werden. Die Schwankungen der Kurze können sehr groß ausfallen, sollen aber durch ein SL Management abgesichert werden. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein und soll sich auf einige Tage bzw. Wochen beschränken. In Einzelfällen kann ein Optionsschein auch über Monate gehalten werden. Sollte sich eine Position nicht wie erwartet entwickeln kann auch ein manuelles Eingreifen zum schließen der Position zur Anwendung kommen. Performance : es soll eine Performance von ca.25% jährlich angestrebt werden. Entscheidungsfindung soll überwiegend über die Indikatorenanalyse erfolgen wie z.b. STOCH, IKH, RSI, MACD, ST, EMA200. Ebenso soll das aktuelle Marktgeschehen und Nachrichten beachtet werden. Weitere Entscheidungshilfen sind unter "Entscheidungsfindung" zu finden. show more

This content is not available in the current language.