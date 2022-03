Urlaub durch Dividenden

Trading Idea

Dieses Wikifolio entstand aus der Idee heraus, einen Jahresurlaub nur durch Dividenden finanzieren zu können. Dabei wird sowohl in ETF´s als auch in Aktien investiert.

Das Ziel: 1500 Euro pro Jahr Dividenden

Angestrebte Dividendenrendite von 2%

Benötigte Geldsumme: 75.000 Euro

Zeitplan: 10 Jahre = 120 Monate



75.000 : 120 = 625 Euro pro Monat Investieren

Es sollen in 10 Aktien pro Monat investiert werden.



Um mehr flexibel zu sein wird das Portfolio in x10 abgebildet.



Das Portfolio wird in Parqet getrackt und jeden Monat über die Dividenden berichtet.

