the rooftop

Trading Idea

Der geplanter Schwerpunkt in diesem Dachwikifolio liegt in erster Line auf Aktien-Wikifolios mit (möglichst) großer Kapitalisierung & hoher Punktezahl auf der Top-Wikifolio-Rangliste zur aktiven Diversifizierung im Vergleich zu einzelnen Wikifolio-Zertifikaten.



Überdies können Wikifolios mit einer Short-Strategie zum Zwecke der Absicherung in schwierigen Marktphasen enthalten sein.



Die Entscheidungsfindung soll möglichst auf der Fundamentalanalyse basieren.



In der Regel soll hierbei ein langfristiger Anlagehorizont favorisiert werden. show more

