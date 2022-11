DAX-Overperfomance Nur Aktien

Trading Idea

Dieses Wikifolio investiert nur in Aktien und versucht den DAX-ETF zu schlagen. Die Anlagephilosophie beeinhaltet das Investment in stark steigende Aktien(Derzeit Öl und Gas Werte), zusätzlich wird in Distressed Securities investiert, Aktien die stark gelitten haben aber durchaus Potential haben. Viele Wikifolios investieren derzeit in Wachstumsaktien und Value-Werte, die stark gelitten haben, welche durchaus Chancen bieten, jedoch sollte man bei der Auswahl vorsichtig sein. So ist Carvana von 14 Dollar auf 7 Dollar gefallen und so braucht ein Anleger jetzt +50% um Break Even zu sein, der sich wahrscheinlich ausgerechnet hat 100% bis 400% mit der Aktie zu machen(310 Dollar Hoch) Exxon zwischenzeitlich bei 85 Dollar im Spätsemptember infolge eines niedrigen Ölpreises, hat sich das Unternehmen wieder erholt und notiert bei über 110 Dollar, dies entspricht einer Rendite in weniger als 15 Tagen von ganzen 37%. Ein Investment zur gleichen Zeit in Apple hätte eine Rendite von -5,2% generiert. Sobald Brent über 100 Dollar notiert, wird eine Rallye zu 108/109 Dollar starten, die Ölkonzerne und auch Gas- und Energieversorger( Erdgaspreis steigt auch wieder) werden dann wieder noch höhere Milliardengewinne einfahren, was die Kurse zusätzlich nach oben drücken wird. Jahresendrallye möglich, wenn Nasdaq 12.000 durchbricht und der DAX die 14.800 schafft. Einschätzung nächste Zinsschritte: Fed 0,5% [4,25%] und EZB 0,75%

Date created 11/11/2022