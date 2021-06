Best of Financial Sector

Trading Idea

Sammlung der besten Wachstumsaktien aus dem Finanzsektor.



Dies ist ein Financial Growth Stock Portfolio welches auf einer selbst angelegten Datenbank basiert. Diese besteht aus allen Aktien und Analysten Ratings, sowie diverse Kennzahlen, welche automatisiert und kontinuierlich über eine Python-Pipeline gescraped werden.



Filter für Neukauf:

- Upside zum durchschnittlichen Kursziel mind 20%

- Mind. 7 verschiedene Analysten Empfehlungen in den letzten 3 Monaten

- Keine Sell Empfehlung

- Buy/(Buy+Hold) Ratio mind. 80

- Positives EPS

- P/E Ratio möglichst gering

- Finanzsektor



Die Aktie wird bei ~5% vor Erreichen des Kursziels abgestoßen oder falls das Kursziel angehoben wird, weiter gehalten.



Dadurch entsteht ein Mix aus Wachstumsinvestitionen in verschiedenen aufstrebenden und bestehenden Märkten. Wenn sich die oben genannten Filter ändern oder das Kursziel erreicht ist, wird sie verkauft, ansonsten wird mittel- bis langfristig für mehr Stabilität investiert.



Ziel: Verwendung der kollektiven Meinung von professionellen Analysten in Kombination mit Fundamentaldaten zur Entdeckung der hidden Champions. --> Datengestützte objektive Kaufentscheidungen





Aktuell in Ausarbeitung und Test: Implementierung von Machine Learning mittels LSTMs show more

