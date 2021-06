Erneuerbare Energien Small u Mid

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich in internationale aber auch deutsche Nebenwerte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien investiert werden. Ziel soll es sein, Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am globalen Megatrend der grünen Revolution zu partizipieren. Geographisch sind entsprechend keine Restriktionen beabsichtigt. Dennoch soll ein explizites Augenmerk auf internationalen Titeln liegen, auch aus vermeintlich exotischen Staaten. Das Anlageuniversum umfasst also (internationale) Werte aus dem Sektor der Erneuerbaren (inkl. vor- und nachgelagerte Industrien), die eine Marktkapitalisierung von USD 10 Mrd. nicht überschreiten sollen. Es ist beabsichtigt, Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf Basis langfristig orientierter Fundamentalanalysen zu treffen. Dazu gehören sowohl die Bilanzanalyse, die quantitative Unternehmensbewertung als auch die Berücksichtigung des Makroumfeldes. Übergeordnetes Ziel soll es sein, Potentiale frühzeitig zu erkennen sowie Aktien zu einer fairen Bewertung dem wikifolio zuzuführen. Die Strategie ist long only, ausschließlich Direktinvestments (d.h. keine ETFs, Fonds, Zertifikate etc.). Die Haltedauer soll prinzipiell nicht begrenzt sein, kann aber durch zwei wesentliche Punkte beeinflusst werden: (i) Das Unternehmen übersteigt mit seiner Marktkapitalisierung den oben genannten Maximalwert und/ oder (ii) fundamentale Gründe indizieren das Schließen einer Position. Die Entscheidungsfindung soll auf gängigen Informationsquellen basieren, insbesondere aus dem Finanzbereich, aber natürlich auch mithilfe sogenannter Allgemeinlektüre, um ein gesamtheitliches Bild zu erhalten. show more

This content is not available in the current language.