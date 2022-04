Trading Idea

Das Investment in die großen Trends der nächsten Generationen. Hinzukommen trendbasierte Trades, die auch gezielt Kursschwächen und Überreaktionen des Marktes ausnutzen. Mit einer kleineren Gewichtung werden Rohstoffe beigemischt, die von einer starken konjunkturellen Nachfrage profitieren.

Investments und Trades in den derzeit größten Krytoassets finden ebenfalls in geringerer Gewichtung ihren Platz.

Einzelpositionen dürfen nicht größer 25% werden. Hier findet ein rebalancing statt.

Hebelprodukte kommen gelegentlich zum Einsatz um das Depot gegen fallende Kurse zu schützen. Dabei werden nur Indizes wie z.B.: DAX herangezogen.

Shortpositionen in Einzelwerten sind ausgeschlossen.

