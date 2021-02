Roof Supreme A

Trading Idea

Vielversprechende Dachwikifolios, gebündelt zu einer diversifizierten Anlagestrategie, die auf den potenziellen neuen Sternen des Marktes beruhen.

Eine Welle der Neuordnung scheint über die Welt zu rollen. Große Player scheinen von der Bildfläche zu verschwinden und es entstehen ganz neue Märkte. Man kann es bereits an der Entwicklung im Bankensektor sehen. Die großen fangen an Ihr Filialnetz zu verkleinern. Neue Internetbanken entstehen und wachsen in beeindruckender Weise. Auch in anderen Feldern lässt sich erkennen wie dieser Prozess an Fahrt aufnimmt.

Das die Kartellämter in naher Zukunft die ganz großen zu einer Teilung zwingen, ist sehr wahrscheinlich. Der Zins ist zur Zeit extrem niedrig und das Geld somit extrem billig. Das Geld muss Investiert werden schon um die Inflation auszugleichen. Das Corona die Entwertung des Geldes vorantreibt, davon ist stark auszugehen. Das kann den Markt nochmal zusätzlichen Schub geben. Kleinere Unternehmen werden dann in bestimmten Bereichen sehr rasant wachsen. Andere vom Markt weggefegt werden. Davon soll dieser Dachwikifolio profitieren. Durch diese spekulative Investition kann von diesem rasanten Wachstum profitiert werden.

Die Entscheidungsfindung soll auf der spekulativen Annahme erfolgen. Es ist beabsichtigt die Werte mittel- bis langfristig zu halten.

Um starke Wertschwankungen abzufedern wird Branchenübergreifend investiert. show more

This content is not available in the current language.