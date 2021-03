Forever Gold

Trading Idea

Mit diesem wikifolio soll versucht werden die Kursentwicklung von Gold so weit wie möglich nachzubilden. Ziel dieses wikifolios soll es grundsätzlich sein eine vergleichbare Performance gegenüber dem Wert Gold zu erzielen.

Überwiegend wird angestrebt in Anlageformen, die mit Gold in Verbindung stehen zu investieren.

Grundsätzlich soll eine charttechnische Analyse genutzt werden um die Performance nach Möglichkeit zu verbessern.

Kauf und Verkaufs Entscheidungen werden vorwiegend durch Technische und Fundamental Daten getroffen.

Die Haltedauer kann somit von wenigen Wochen bis zu vielen Jahren betragen.

