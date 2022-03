Trading Idea

In diesem wikifolio soll vorwiegend in Hebel Produkte investiert werden.

Ergänzend können auch Etf's zum längerfristigen Geld parken gehandelt werden.

Die Positionen sollen in der Regel in kurzen bis sehr kurzen Abständen gekauft und wieder verkauft werden.



Die Entscheidungsfindung soll in der Regel durch der aktuellen Nachrichtenlage und der Charttechnik bestimmt werden.

Ich behalte im Sinne des Newstradings die aktuelle Stimmungslage im Blick und lasse dies in die zu handelnden Positionen mit einfließen.



Im Trendtrading kommen vor allem gleitende Durchschnitte zum Einsatz.



Gewinne sollen grundsätzlich bis zur Änderung der Vorgaben laufen gelassen werden, es soll versucht werden Verluste so gut wie möglich konsequent zu begrenzen.



Grundsätzlich kann das gesamte zur Verfügung stehende virtuelle Kapital in eine Position investiert werden.

