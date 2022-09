High-Growth Levermann

Trading Idea

"sheer, outrageous value is enough" - Dr. Michael Burry Die Handelsstrategie bezieht sich auf eine fundamentale Bewertung von Aktien der bekanntesten Indizes, anhand der Levermann-Strategie in Verbindung mit einem High-Growth Ansatz. Ziel ist es durch ein klares Bewertungssystem ein optimales Chancen/Risiko-Verhältnis zu erreichen, welches unabhängig von eigenen emotionalen Bewertungen und möglichen vorübergehenden Stimmungen des Marktes ist. Die Levermann-Strategie bewertet Aktien anhand von 13 Kriterien, welche in der Vergangenheit zu einer überdurchschnittlichen Performance geführt haben. Für jedes der Kriterien werden Punkte von -1 bis +1 vergeben (max. 13 Pkt.). Mindestanforderung zur Aufnahme in das Portfolio sind 4 Punkte bei Blue Caps, 7 Punkte bei Small- und Mid-Caps. Die High-Growth-Strategie nutzt ebenfalls ein Kennzahlenbewertungssystem, um Aktien aus einem breiten Anlagespektrum von schnell wachsenden Unternehmen zu filtern. Für jedes Kriterium werden 0 bis 3 Punkte vergeben, also maximal 18 Punkte. Mindestanforderung zur Aufnahme in das Portfolio sind 11 Punkte. Bei Aktien welche beide Mindestanforderungen erfüllen, werden die Punkte aus beiden Ansätzen addiert. Wenn eine Aktie einen Gesamtscore von mindesten 20 Pkt. erhält, kommt sie in die nähere Auswahl. Sollten mehrere Aktien den Score erreichen wird eine Rangfolge gebildet. Um einen möglichst günstigen Einstiegszeitpunkt in das Investment zu wählen, soll der Preis der Aktie mindestens 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch liegen. Es sollen maximal 20 Titel im Depot sein. Rutscht eine der Aktien unter den Mindestpunktwert der Levermann- und/oder der High-Growth-Strategie wird diese wieder verkauft. Nachkäufe bei Preissenkungen sind möglich, wenn der Investment Case nach wie vor gegeben ist. Die Haltedauer ist eher mittel- bis langfristig angelegt. Sollten keine entsprechenden Aktientitel zur Auswahl stehen wird Cash gehalten. Das Portfolio wird einmal wöchentlich überprüft.

Master data Symbol WF87912522 Date created 08/28/2022 Index level - High watermark 100.0