Grundlage für das mögliche strategische Handeln soll die Charttechnik bilden. Anhand von Cartformationen sollen Auswertungen und Prognosen von Bewegungen erfasst werden. Von besonderem Interesse soll dabei die Erfassung einer möglichen Trendrichtung sein, weil vorzugsweise in der Richtung des Trend gehandelt werden soll. Ein weiteres Augenmerk soll auf Ausbrüche gelegt werden, wo von kurzen, dynamischen Marktbewegungen partizipiert werden soll.



Wirtschaftsnachrichten sollen für die Analyse beachtet werden, da jederzeit erhöhte und evtl. unerwünschte Marktbewegungen auftreten könnten.



Es wird beabsichtigt zum überwiegenden Teil Indizes, Einzelwerte, Devisen sowie Rohstoffe zu handeln.



Es sollen auch Hebelprodukte genutzt werden, um Short-Möglichkeiten umzusetzen.



Das Investment soll überwiegend kurzfristig gehalten werden, in Ausnahmefällen aber auch längerfristig.



Zum Risiko Management gehörend sollen die einzelnen Positionsgrößen möglichst klein relativ zur Gesamtsumme sein. Größere Verluste in einzelnen Positionen sollen möglichst vermieden werden durch das setzten von Stopp-Loss-Marken. show more

